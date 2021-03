Con false dichiarazioni sullo stato di famiglia ottengono il reddito di cittadinanza: denunciati 5 rumeni residenti a Bregnano.

Continuano i controlli da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Cantù e del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Como, per verificare la regolarità dei requisiti tra chi percepisce il reddito di cittadinanza.

Durante gli ultimi controlli i Carabinieri hanno rilevato diverse irregolarità e hanno denunciato 5 cittadini di nazionalità rumena,

B.A.M.C, classe 2001; B.E., classe 1951; B.I., classe 1978; B.J.A., classe 1996 e B.S., classe 1981, tutti domiciliati a Bregnano poiché resisi responsabili delle violazioni in materia di Disposizioni per l’erogazione del reddito di cittadinanza.

La minuziosa indagine svolta dai militari ha permesso di accertare che le 5 persone, facenti parte di un unico nucleo familiare costituito da 13 componenti, in concorso tra loro e con un unico disegno criminoso, a luglio 2020 con false dichiarazioni circa requisiti necessari per ottenere il sostegno hanno aggirato la norma. Ad esempio hanno dichiarato di far parte di diversi nuclei familiari quando nella realtà non era così. In questo modo dunque sono riusciti ad ottenere ingiuste erogazioni del Reddito di Cittadinanza, percependo dallo Stato, attraverso l’ente erogatore INPS, complessivamente 15mila circa.

In conclusione ne sono conseguite sanzioni penali per i 5 responsabili, il sequestro dell’intera somma di denaro indebitamente percepita dai soggetti e la revoca immediata dell’illegittimo beneficio.