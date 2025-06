Con l'auto elettrica contro il muro: intervengono i Vigili del fuoco

Con l'auto elettrica contro il muro: sul posto anche i Vigili del fuoco. E' successo a Canzo intorno alle 13.20.

Messa in sicurezza la zona

L'episodio è avvenuto in via Brusa: in particolare, un'auto elettrica guidata da una donna di 37 anni è andata autonomamente a sbattere contro un muro. Non ci sono infatti stati altri veicoli coinvolti.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Canzo, che con cesoie e divaricatore elettrici ha aperto il vano motore e l'accesso allo sgancio elettrico di sicurezza della vettura. Tramite l'uso di apposite attrezzature da utilizzare in caso di incidenti coinvolgenti auto elettriche, i Vigili del fuoco hanno sganciato le batterie mettendo in sicurezza e scongiurando ogni rischio di incendio, elevato considerando anche le temperature raggiunte dall'impianto elettrico.

Sul posto si è portata anche la Polizia locale Canzo alla quale sono spettati i rilievi del caso. In loco anche un mezzo della Sos di Canzo, ma fortunatamente non ci sono state persone ferite.