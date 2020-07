Concerto “7grani & Friends” in piazza Italia, a Olgiate Comasco: domenica 26 luglio l’evento pensato da Radio Ovest per una serata di musica live.

Concerto con artisti in rassegna

Ci sarà la band 7grani e ci sarà un nutrito gruppo di amici musicisti. La serata sarà introdotta da dj Arthur New Style, poi si esibiranno i 7grani, Francesco Amico (chitarra), Giuseppe Spina (cantautore), i Five Quarters, i Bidonville e i In2pretense. E poi la jam session finale degli insegnanti di musica del “Magic Bus”: Mirko Soncini (batteria), Mauro, Flavio e Fabrizio Settegrani (chitarra, basso, armonica, canto e tastiere).

L’omaggio al volontariato olgiatese

Sarà presente anche il sindaco Simone Moretti con una motivazione in più: sottolineare pubblicamente il ringraziamento al volontariato olgiatese prodigatosi durante l’emergenza coronavirus. Il concerto, quindi, sarà anche occasione per dedicare un grande applauso alle associazioni e ai volontari civici. Come puntualizzato dagli organizzatori di Radio Ovest, l’ingresso è gratuito, ma per garantire il rispetto delle necessarie regole sanitarie, contro la diffusione del contagio da coronavirus, è tassativa la prenotazione (320-6613594, 345-2959911).