Concerto a distanza per i ragazzi dell’associazione “L’Alveare”

Concerto a distanza per sostenere i ragazzi dell’associazione “L’Alveare” di Olgiate Comasco.

Concerto con una dedica speciale

L’evento in programma per il pomeriggio dì domani, sabato 25 aprile 2020, segue quello proposto con successo venerdì scorso per la Casa anziani. A coinvolgere con musica e canzoni sarà ancora una volta il duo formato da Michele Bottinelli, dj, e Luca Trevisan, voce e chitarra. Diretta Facebook, collegandosi alla pagina dello stesso Bottinelli, dalle 17.



Musica dal giardino di casa

#Iorestoacceso, questo il titolo dell’evento, ha l’obiettivo – come sottolinea Bottinelli – di sostenere gli amici della Onlus, in difficoltà a causa dell’annullamento di tutte le iniziative programmate, purtroppo saltate a causa del coronavirus. Come raccontato al Giornale di Olgiate da Raffaele Cantacesso, presidente del sodalizio che organizza il tempo libero di persone con disabilità, ora è fondamentale mantenere i contatti con i ragazzi dell’associazione, auspicando di poter riprendere al più presto le attività e avere modo di recuperare sostegno per ogni incombenza del sodalizio. Voglia di stare insieme, anche se a distanza, e allo stesso tempo di tenere compagnia a chiunque vorrà collegarsi con i due eclettici cugini.