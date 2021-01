Concerto di gala: tradizione interrotta ma il Corpo musicale saluta l’anno nuovo con una galleria di foto

Concerto di gala, uno degli appuntamenti più attesi che segna l’apertura del nuovo anno sulle note del Corpo musicale olgiatese, purtroppo questa volta impossibile a causa della pandemia.

Concerto di gala: auguri solo ricordando le esibizioni del passato

La necessità di evitare assembramenti e l’impossibilità di proporre il tradizionale concerto del 5 gennaio vede comunque protagonista la banda di Olgiate Comasco. Proprio nella scorsa giornata, infatti, il sodalizio presieduto da Riccardo Rebai ha lanciato un messaggio augurale per il nuovo anno, con l’auspicio di tornare presto a suonare in pubblico.

Le immagini per augurare a tutti buon 2021

Comunicando il dispiacere di non potersi riunire per il classico appuntamento musicale, la banda olgiatese ha veicolato tramite social network una serie di fotografie che documentano lo spirito del Concerto di gala. E così ha sottolineato il proprio augurio per il 2021 da pochi giorni iniziato.