Concerto regalato dalla pianista Fiammetta Corvi per la raccolta fondi pro oratorio

Concerto regalato dalla pianista Fiammetta Corvi per la raccolta fondi a favore della costruzione del nuovo oratorio di Olgiate Comasco.

Concerto emozionante in chiesa parrocchiale

Una serata così, domenica 18 giugno, al termine di un lungo week-end di appuntamenti di livello, ha suscitato emozioni e commozione. Protagonista la pianista olgiatese Fiammetta Corvi, per l'appuntamento che ha sancito l'epilogo della quarta edizione di Olgiate Cult, organizzata dal circolo culturale Dialogo. Applausi scroscianti, per come la pianista ha eseguito il programma, dopo l'introduzione di don Alberto Dolcini.

Il programma

La pianista ha omaggiato Franz Liszt: Aria sul Cuius Animam dallo Stabat Mater di Rossini; Variazioni brillanti su un tema di Rossini; La Carità - Arr. n. 3 dei 3 Cori religiosi di Rossini; Improvviso brillante su temi di Rossini e Spontini; Sinfonia da La Gazza Ladra di Rossini. Poi un bis e il finale suonando, a sorpresa, l'Ave Maria di Schubert. Applausi del pubblico intervenuto numeroso.

L'elogio del sindaco e gli omaggi floreali

A fine concerto - come detto organizzato con la finalità di offrire una serata di livello culturale e musicale e raccogliere fondi per il nuovo l'oratorio - le parole del sindaco Simone Moretti hanno sottolineato l'importanza della serata: "Fiammetta, tu hai un dono e questa sera ce l'hai trasmesso. Un dono che è passione e tante ore di lavoro. E' stato un privilegio poter vedere il movimento delle mani: voi, quando suonate, "vedete" delle cose che noi non vediamo". Roberto Crimeni, anima del circolo culturale Dialogo: "Come Olgiate Cult non potevamo avere una conclusione migliore di questa. Ci sprona, per i prossimi anni, a fare serate di questo livello". Visibilmente commossa, Fiammetta Corvi ha salutato e ringraziato il pubblico: "E' stata una grande emozione. Grazie". Dal parroco, don Flavio Crosta, e dallo stesso Crimeni omaggi floreali alla pianista olgiatese.