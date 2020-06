Concerto rimandato per il complesso «Concentus Vocum»

Concerto rimandato: il complesso «Concentus Vocum» avrebbe dovuto esibirsi domenica 7 giugno, alle 21, in chiesa a Civello, Villa Guardia.

Concerto rinviato all’anno prossimo

Così come per gli altri appuntamenti del festival organistico e corale “Parole d’Organo”, anche il concerto in programma per domenica 7 giugno, alle 21, in chiesa a Civello, è stato rimandato all’anno prossimo. Un vero peccato per gli appassionati: a esibirsi, sarebbe stato il complesso vocale «Concentus Vocum» diretto da Michelangelo Gabbrielli e accompagnato dall’organista Riccardo Quadri. Il complesso avrebbe presentato un cd registrato qualche mese fa nell’antica Chiesa a Lago, di Blevio. L’esecuzione del disco da parte del complesso comprende “I Virginalia” di Gregor Aichinger (1564/65-1618) e musiche per organo di Andrea e Giovanni Gabrieli. Lo scopo, infatti, era la creazione di un progetto unitario che vedesse protagonisti Aichinger e i due artisti italiani.

L’appuntamento, si spera, sarà per domenica 20 settembre, con la ripresa della rassegna musicale della parrocchia dei Santi Cosma e Damiano.

Un disco come contributo alla conoscenza dell’opera: i “Virginalia”

Gregor Aichinger, organista e compositore tedesco, trascorse svariati anni della sua vita in Italia grazie all’appoggio finanziario della famiglia Fugger, potenti banchieri di Augusta, una delle città più antiche della Germania. Durante il primo viaggio si stabilì a Venezia, dove studiò con Andrea e, successivamente, con il nipote Giovanni Gabrieli. Ma fu a Roma, durante il suo secondo soggiorno italiano, fra gli ultimi anni del 1500 e i primi del 1600, che, probabilmente, compose i 20 brani a cinque voci che riprendono i Misteri del Rosario: i “Virginalia”. La raccolta, fu pubblicata a Dillingen nel 1607, dall’editore Adam Meltzer ed è suddivisa in un bravo introduttivo, i cinque successivi sui Misteri Gaudiosi, altrettanti comprendenti i Misteri Dolorosi, e altri cinque che riprendono i Misteri Gloriosi. Per finire, quattro brani conclusivi.