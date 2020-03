Concorso SI_Fabbrica ecco i video delle scuole vincitrici

Premiati i progetti vincitori del concorso SI_Fabbrica di Fondazione Cariplo, che ha l’obiettivo di stimolare la collaborazione tra istituti tecnici e imprese.

Il progetto SI_Fabbrica

Un robot guida per persone ipovedenti, una miniserra completamente automatizzata, occhiali smart che visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura della meccatronica: automazione, robotica e IoT. I vincitori si sono aggiudicati premi per oltre 75 mila euro. I premi saranno assegnati sotto forma di dotazione didattica per l’implementazione o il miglioramento dei laboratori scolastico, di corsi formativi e stage presso aziende.

I vincitori di SI_Fabbrica

CATEGORIA: AUTOMAZIONE

Vincitore: Istituto Superiore Enrico Fermi, Mantova

Progetto: Azionamento nastro trasportatore mediante inverter a cilindri pneumatici per carico/scarico materiale.

Il progetto cerca di rispondere ad un bisogno manifatturiero molto frequente nell’ambito dell’automazione industriale: nel confezionamento o nella produzione in serie, spesso, serve movimentare il prodotto da un punto iniziale ad un punto finale.

CATEGORIA: VIDEO

Vincitore: Istituto Statale di Istruzione Superiore Carlo Volonté Città di Luino

Progetto: Robots and human movements

Il sistema è capace di acquisire il movimento e le rotazioni di un arto umano e di replicarlo (traslazioni della mano) attraverso un braccio robotico antropomorfo. Questo tipo di interfaccia uomo-robot può essere utilizzata come supporto per evitare collisioni uomo-macchina nella robotica collaborativa.

CATEGORIA: ROBOTICA

Vincitore: Istituto di Istruzione Superiore Lorenzo Cobianchi, Verbania

Progetto: Robot Guida RoG

Il progetto consiste nella realizzazione di un robot guida per persone ipovedenti, o con problemi motori o di orientamento. Il robot, soprannominato “Guido”, è pensato per guidare una persona con handicap in ambienti domestici o anche in contesti pubblici, come gli ospedali.

CATEGORIA: INTERISTITUTO

Vincitori:

– Istituto capofila: Istituto di Istruzione Superiore Monticello (LC)

– Istituto partner: Liceo Statale Maria Gaetana Agnesi, Merate (LC)

Progetto: Smart Greenhouse

Il progetto si focalizza sul tema dell’emergenza climatica e la necessità di ridurre le emissioni di CO2. È stata realizzata una mini-serra completamente automatizzata e controllabile da remoto gestibile tramite app dedicata che permette alle persone di coltivare prodotti agricoli commestibili in modalità di autoproduzione domestica.



CATEGORIA: INTERNET OF THINGS

Vincitore: Istituto Tecnico Statale Leonardo Da Vinci Borgomanero

Progetto: Smart Glasses

Il dispositivo di visione permette di proiettare qualsiasi tipo di dato direttamente di fronte al campo visivo dell’utente. Gli “smart glasses” permettono di ricevere informazioni senza distogliere lo sguardo dall’attività lavorativa che si sta svolgendo, aumentando i livelli di sicurezza e di comfort del lavoratore.

Una sfida per gli studenti

Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie. Il percorso di sviluppo dei prototipi, durato diversi mesi, ha comportato per i ragazzi, l’affrontare tutte le sfide che si ritrovano le imprese nella realtà quotidiana, come ben esprime il Prof. Francesco Pupo dell’ISS L. Da Vinci, Carate Brianza: “Grazie a Progetto SI gli studenti hanno avuto una grande opportunità di crescita che sicuramente gli sarà utile nel loro futuro professionale”.

I numeri del progetto

1.68 milioni di euro, 76 scuole (istituti tecnici della Lombardia e delle province del Verbano – Cusio Ossola), 150 docenti, migliaia di studenti coinvolti nell’aggiornamento strumentale e didattico dei laboratori degli Istituti Tecnici a indirizzo tecnologico in vere palestre di innovazione con l’obiettivo di colmare la crescente richiesta di giovani specializzati da parte del mondo delle imprese. Sono 37 le aziende coinvolte nel progetto. Tra di esse Siemens, ABB, Arduino, Comau, Mitsubishi, solo per citare le più note.

Avvicinare scuole e aziende è possibile

Un altro valore aggiunto della competizione è stato quello della possibilità di interagire con le aziende del territorio: “In un momento così difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro. Favorire la crescita del capitale umano è un obbiettivo vitale e prioritario per la società, la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione”. ha detto Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo.

Il concorso SI_Fabbrica ha permesso così agli studenti di lavorare concretamente sulla realizzazione di idee innovative che, a partire da bisogni concreti del territorio e delle imprese, hanno la potenzialità di migliorare la qualità della vita, di influire sulle realtà imprenditoriali e migliorare la sostenibilità ambientale del nostro territorio.