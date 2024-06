Condannato ai domiciliari per rapina, evade cinque volte: ora starà in carcere

Aveva ricevuto una condanna per rapina ed era sottoposto agli arresti domiciliari. Peccato da casa è evaso ben cinque volte...

Pregiudicato evade dai domiciliari per la quinta volta

Nel pomeriggio del 21 giugno, i Carabinieri della Stazione di Cantù hanno arrestato, per l’ennesima volta, un pregiudicato italiano di 40 anni di Novedrate. Da allora, si era reso responsabile in cinque occasioni di evasioni accertate sempre dai Carabinieri di Cantù, per quattro delle quali era stato arrestato, l’ultima il 16 giugno, e per una denunciato. Giudicato con rito direttissimo è sempre stata disposta la prosecuzione della misura cautelare ai domiciliari, tuttavia, la richiesta di aggravamento dei Carabinieri è stata accolta dal Tribunale di Como che quest’oggi ha disposto il suo collocamento in carcere.