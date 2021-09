Confronto elettorale con i tre candidati sindaco

Confronto elettorale, a Olgiate Comasco, con i tre candidati sindaco: domani sera, giovedì 23 settembre, alle 20.30, l'atteso appuntamento organizzato dal Giornale di Olgiate.

Confronto elettorale nell'auditorium del Medioevo

Un'occasione unica per ascoltare Simone Moretti (lista numero 1, Svolta Civica), Donatella Silvia (lista numero 2, Alternativa per Olgiate) e Chiara Giuditta Paone (Lista numero 3, Civitas Olgiate Comasco). Il confronto elettorale sarà moderato da Isabella Preda, direttore Area Como del Gruppo Netweek, di cui fa parte il Giornale di Olgiate, e Nicola Gini, responsabile di redazione dello stesso settimanale locale. Le Elezioni che decreteranno chi sarà il prossimo primo cittadino di Olgiate Comasco sono in calendario per domenica 3 e lunedì 4 ottobre. La serata di giovedì, quindi, offrirà al pubblico l'opportunità di "tarare" le proposte dei tre candidati.

Ingresso con green pass

Nel rispetto delle regole in vigore per il perdurare della pandemia, i posti dell'auditorium sono ridotti a 126, appunto per garantire il necessario distanziamento tra le persone che vorranno assistere al confronto tra i candidati sindaco. L'ingresso è consentito esclusivamente ai cittadini muniti di green pass. La serata sarà trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook Prima Como.