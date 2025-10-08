Consegnava droga dalla sua auto: arrestato 25enne

E' stato trovato in possesso di cocaina, hashish e denaro contante

Consegnava droga dalla sua auto: arrestato un 25enne. L’intervento è avvenuto ieri pomeriggio, martedì 7 ottobre, a Lipomo.

Trovato in possesso di hashish e cocaina

L’arresto è a opera della Polizia di Stato: la Squadra Mobile, in particolare, durante il servizio di controllo per la repressione dello spaccio, ha raccolto informazioni su un’attività di compravendita di droga a Lipomo. Nel primo pomeriggio di ieri, i poliziotti hanno notato un 25enne che, a bordo della sua auto, faceva brevissime soste, incontrava persone e faceva consegne ad acquirenti di droga.

L’uomo è stato fermato e controllato, e fin da subito è apparso agitato e preoccupato. Dall’ispezione il 25enne è stato trovato in possesso di 15 grammi di cocaina divisi in 17 involucri di cellophane, una dose di hashish e denaro contante pari a 65 euro, ritenuti il provento dello smercio.

Portato in Questura è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Avvertito il P.M. di turno delle attività svolte, lo stesso ha disposto che il 25enne fosse trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo direttissimo in Tribunale. La posizione del 25enne, marocchino irregolare e senza fissa dimora sul territorio nazionale, all’esito del procedimento penale, verrà valutata dai poliziotti dell’ufficio immigrazione con i successivi provvedimenti amministrativi.