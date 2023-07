L'arresto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 13 luglio 2023, quando gli agenti della Polizia di Stato hanno notato un uomo a bordo del suo monopattino che procedeva sulla strada in maniera insolita. Scattati i controlli la scoperta dei primi involucri, poi in Questura il ritrovamento di altre dosi e infine la perquisizione in casa.

Consegnava la droga in monopattino: arrestato spacciatore di Lipomo

Nel primo pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino domenicano di 27 anni, irregolare sul territorio e domiciliato a Lipomo, per spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti di una pattuglia dell’Ufficio di Gabinetto della Questura, impegnata nel delicato e costante Controllo del Territorio nelle zone periferiche della città, nel transitare in via Cantaluppi a Lipomo ha notato un uomo che, a bordo del suo monopattino, si spostava in modo anomalo, tenendo un comportamento che ha da subito insospettito i poliziotti.

L’uomo è stato quindi fermato e, da un primo sommario controllo sulla sua persona, sono stati rinvenuti denaro contante pari a 442 euro e alcuni involucri di cellophane vuoti, solitamente utilizzati per la vendita al dettaglio di droga.

L’uomo è stato quindi portato in Questura e, durante la perquisizione personale cui è stato sottoposto, gli sono state trovati, nascoste negli slip, tre involucri di cocaina, del peso di 2,09 grammi. La perquisizione è stata poi estesa nella sua abitazione di Lipomo, dove gli agenti hanno rinvenuto inizialmente pochi grammi di marijuana nascosti in un cassetto della stanza da letto. Ampliando le ricerche anche al box, il ritrovamento è stato più cospicuo in quanto sono stati trovati, occultati in varie parti del garage, 18,22 grammi di cocaina e 63,75 grammi di marijuana.

Riaccompagnato in Questura, l’uomo è stato arrestato per violazione della legge sugli stupefacenti e, su disposizioni del Pubblico Ministero di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo, tenutosi nella mattina di oggi.