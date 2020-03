Consigli per fare la spesa al supermercato o nei negozi alimentari

Qualche consiglio per fare la spesa al supermercato e nei negozi di alimentari ai tempi del Coronavirus. Le comunicazioni sono a cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus”.

Cosa fare

Puoi usare i guanti, ma non dimenticarti che

– Comunque è indispensabile sempre il lavaggio corretto delle mani dopo il loro uso;

– Non devi mai toccare occhi, naso e bocca mentre indossi i guanti;

– Devi toglierti i guanti sfilandoli alla rovescia;

– Devi smaltirli negli appositi contenitori per la raccolta indifferenziata.

Devi rispettare il distanziamento sociale

– Mantieni sempre la distanza di almeno 1 metro con le altre persone che fanno la spesa, i commessi e i cassieri.

Quando torni a casa dopo aver fatto la spesa

– Lava sempre accuratamente frutta e verdura, soprattutto se desideri mangiarla cruda, sebbene questi prodotti siano considerati a basso rischio di trasmissione. Queste sono norme che vanno adottate sempre, così come l’osservanza di buone pratiche igieniche durante la manipolazione, la preparazione e la conservazione dei cibi freschi e cotti.

– Lavati accuratamente le mani e assicura a casa una corretta igiene degli ambienti.

Togliamoci qualche dubbio

I prodotti freschi sono più pericolosi? No, anche per i prodotti freschi valgono le buone norme igieniche consuete, che devono essere rispettate da chiunque manipola il cibo. Ricorda però che per maneggiare frutta e verdura è obbligatorio indossare i guanti forniti dal supermercato. Il virus rimane attaccato alle superfici delle confezioni dei prodotti? Il virus può sopravvivere da qualche ora a qualche giorno se le superfici non vengono pulite o disinfettate o non sono esposte a sole e pioggia, ma è molto sensibile ai disinfettanti a base di cloro e alcol. Ricorda che il nuovo coronavirus si trasmette attraverso le goccioline (droplet) o per contatto attraverso le mani, quindi la cosa fondamentale è rispettare le norme igieniche per le mani e il distanziamento.

Non dimentichiamo

Il personale che lavora nei supermercati e nei negozi alimentari deve:

– Rispettare tutte le norme igieniche (es. usare guanti e mascherine, che dovranno essere cambiati e smaltiti secondo le procedure).

– Adottare tutti gli accorgimenti necessari per far sì che i clienti possano rispettare la distanza di almeno 1 metro, contingentando gli ingressi.