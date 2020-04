Consiglio comunale a distanza, stasera seduta in videoconferenza

Consiglio comunale a distanza a Olgiate Comasco, a causa dell’emergenza coronavirus e nel rispetto delle regole che impongono distanziamento sociale.

Consiglio comunale on-line

Sindaco e consiglieri comunali convocati alle 20 di oggi, lunedì 27 aprile 2020, per una seduta storica, la prima in modalità smart working. Tutti connessi tramite la piattaforma Gotomeeting, tranne sindaco, segretario comunale e consigliere con delega al Bilancio. I lavori dell’Assemblea cittadina vedranno impegnati i consiglieri dalle loro abitazioni. “Si tratta della prima seduta on-line – precisa il capogruppo di maggioranza, Luca Cerchiari – Nelle ultime settimane abbiamo già avuto l’esperienza di sedute di Giunta e di un paio di commissioni (Bilancio e Territorio). Al netto di qualche problema di connessione, sono andate bene. Sicuramente per il Consiglio comunale la novità è importante. Ormai da più di due mesi viviamo una sperimentazione forzata di massa con l’utilizzo delle nuove tecnologie. Spero che, in futuro, a emergenza passata, possa restare qualcosa di buono che ci ha portato questa esperienza”.

Live streaming per la cittadinanza

Per garantire ai cittadini la possibilità di seguire il Consiglio comunale, la seduta odierna troverà sponda sul canale YouTube del Comune di Olgiate Comasco, al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/ channel/UCR6qCDs998030vj5jC- UMxQ

Gli argomenti in discussione: esame e approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019, ratifica della deliberazione di Giunta numero 40 del 3 aprile scorso (variazione al bilancio di previsione 2020-2022), ratifica della deliberazione di Giunta numero 46 del 15 aprile scorso (variazione al bilancio di previsione 2020-2022), rettifica deliberazione di Giunta numero 40), infine declassificazione della strada consortile dismessa denominata della Brughiera (conseguente sdemanializzazione). “In Municipio, stasera, saranno presenti solo il sindaco Simone Moretti e il segretario comunale Antonella Petrocelli, in particolare per la firma degli atti, e Rolando Moschioni, consigliere con delega al Bilancio. Sono state predisposte tre postazioni distanziate”.