Consiglio comunale a Erba: appuntamento su YouTube

Consiglio comunale telematico anche a Erba. E’ in programma per sabato 18 aprile il Consiglio comunale in città che sarà trasmesso attraverso la piattaforma Youtube.

Consiglio comunale, ecco quando

L’appuntamento con la politica erbese è quindi per sabato 18 aprile, alle 14.30. Per garantire la seduta pubblica il Consiglio comunale sarà trasmesso in diretta streaming su internet (nei prossimi giorni l’Amministrazione comunicherà il link per seguire la diretta). Mentre la registrazione della seduta sarà disponibile nei giorni immediatamente successivi sul sito del Comune, come di consueto. Quattordici i punti all’ordine del giorno.

Tutti i punti all’ordine del giorno

1. Comunicazione dimissioni Consigliere Comunale Riva Michele e sua surroga.

2. Surroga componente Commissione Consiliare Bilancio – Commercio e Attività produttive.

3. Comunicazione in merito a “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”.

4. Comunicazione delle variazioni agli stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione 2020 / 2022 – Esercizio 2020 effettuate dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 7 del 20.01.2020 – Art. 175 comma 5 bis D.Lgs. nr. 267/2000.

5. Comunicazione prelevamento dal Fondo di Riserva e variazione agli stanziamenti del Bilancio Preventivo 2020 – 2022 per l’anno 2020 effettuati dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 43 del 06.04.2020.

6. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 02.03.2020 avente ad oggetto: “Variazioni al Bilancio Preventivo 2020-2022 – art. 175 c. 4 D.Lgs. 267/2000”.

7. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 26.03.2020 avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio preventivo 2020 / 2022 – esercizio 2020 – art. 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000 – contributo contrasto emergenza Covid -19”.

8. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 02.04.2020 avente ad oggetto: “Variazioni al Bilancio Preventivo 2020 / 2022 – esercizio 2020 – art. 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000 – fondo solidarietà alimentare”.

9. Approvazione modifiche al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022 ex art. 170 del TUEL.

10. Variazioni al Bilancio Preventivo 2020-2022 – art. 175 D.Lgs. 267/2000.

11. Riconoscimento della legittimità di debiti fuori Bilancio derivanti da sentenze.

12. Convenzione relativa al conferimento alla Provincia di Como delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (denominata SAP – Stazione Appaltante Provinciale) ai sensi dell’art. 37 del Codice dei Contratti. Conferma dell’adesione e approvazione nuovo schema di convenzione.

13. Deliberazione in merito all’aumento di capitale di Service 24 Ambiente S.r.l. per ingresso in Società dei Comuni di Arosio, Carugo e Mariano Comense.

14. Società Partecipata Service 24 Ambiente S.r.l.: Approvazione patti parasociali a seguito dell’ingresso dei Comuni di Arosio, Carugo, Mariano Comense.