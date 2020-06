Lunedì è andato in scena il primo Consiglio comunale in streaming per Figino Serenza. Emozione speciale: tramite lo schermo si è rivisto l’assessore Maurizio Cattaneo, colpito dal coronavirus durante l’emergenza e da poco rientrato a casa.

Consiglio comunale a Figino: dietro lo schermo si rivede l’assessore guarito dal Covid-19

“E’ stato piacevole, un sollievo che mi ha aiutato anche a distrarmi dai pensieri. Ho vissuto un trauma, tre mesi che hanno lasciato il segno, ma sono fortunato ad esserne uscito. C’è chi non ce l’ha fatta e questo mi rattrista molto”, ha raccontato durante la seduta online.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 20 giugno 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui