Consiglio comunale convocato, a Olgiate Comasco, per la serata di venerdì 21 maggio.

Consiglio comunale, temi di bilancio

Tasse e bilancio al centro della prossima seduta del Consiglio comunale, convocato per la serata di domani, con inizio alle 20.30. Dopo l’esame e l’approvazione dei verbali delle precedenti tre sedute, ci sarà spazio alla discussione per l’esame e l’adozione della variante al Piano di governo del territorio, ambito As4. Poi in esame e in approvazione le aliquote Imu per l’anno 2021 e variazioni al bilancio di previsione 2021-2023.

Agevolazioni per l’economia locale

I consiglieri comunali saranno chiamati a esaminare e votare la modifica al regolamento per l’applicazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale. Già stanziati 5.000 euro, utili per azzerare per tre anni Imu e Tari, provvedimento finalizzato a incentivare la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.