Consiglio comunale convocato per la serata di lunedì primo marzo a Erba.

Consiglio comunale, la convocazione per le 20.30

La convocazione dell’Assemblea cittadina, per le 20.30 della serata di lunedì, per l’approvazione della convenzione per lo svolgimento in forma associata dell’ufficio di segretario comunale fra il Comune di Erba e quello di Nerviano. E alle 21 seduta per altri argomenti all’ordine del giorno. Si comincerà con la presentazione dello schema di nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023 (presa d’atto). Inoltre, presentazione dello schema di bilancio di previsione 2021 – 2023 (presa d’atto).

Seduta disponibile on-line

La registrazione della seduta del Consiglio comunale sarà disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Erba: www.comune.erba.co.it.