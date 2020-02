Consiglio comunale rinviato a Erba, a porte chiuse a Cermenate

Sospesa la seduta di Consiglio comunale a Erba che era stata inizialmente convocata per questa sera, lunedì 24 febbraio 2020. Sarà invece a porte chiuse quello di Cermenate.

Sospeso il Consiglio comunale a Erba

Gli amministratori comunali erbesi avrebbero dovuto trovarsi questa sera in Municipio per discutere ben 17 punti all’ordine del giorno, ma proprio in questi minuti è giunta la comunicazione della sospensione della seduta, che è rinviata a data da destinarsi. A comunicare la decisione, in ottemperanza all’ordinanza del Ministero della Salute per limitare contagi da Coronavirus, è stato il presidente del Consiglio comunale Matteo Redaelli.

“Il presidente del Consiglio comunale dispone il rinvio della seduta del Consiglio comunale prevista per il giorno 24/02/2020. Seguirà nuovo avviso di convocazione sentita la Conferenza Capigruppo”.

Prosegue invece l’ordinaria Amministrazione pubblica

L’Amministrazione ha fatto sapere che nessun punto all’Ordine del giorno aveva carattere urgente e quindi la seduta è stata rinviata. Sempre dal Comune hanno fatto sapere che l’ordinaria amministrazione sta proseguendo e che gli uffici comunali sono regolarmente aperti al pubblico.

Porte chiuse a Cermenate

Il consiglio comunale di Cermenate resta in calendario per giovedì 27 febbraio alle 21 a Villa Clerici. Non sarà possibile però alla cittadinanza partecipare alla seduta per via dell’emergenza Coronavirus. E’ stata infatti annunciata una seduta a porte chiuse per discutere gli otto punti all’ordine del giorno.