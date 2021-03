15 anni di attività, 30 soci, 500 esibizioni in tutto il territorio e 35 apparizioni televisive. Questi i numeri del gruppo d’arte folklorica I Contadini della Brianza, che il 20 febbraio ha festeggiato il suo quindicesimo compleanno.

Contadini della Brianza: 15 anni tra storia e folklore

Fondati il 20 febbraio 2006 da Dionigi Garofoli, oggi alla guida del gruppo, il sodalizio ha l’obbiettivo di ricostruire il mondo delle campagne, mostrando la Brianza come era «una volta», per dare occasione ai più giovani di conoscerlo e ai più anziani di rivivere le usanze degli anni passati, proponendo esibizioni con balli, canti popolari, riti propiziatori, poesie. Non solo in paese: sempre presenti sul territorio, I Contadini della Brianza si sono esibiti a Expo 2015, in televisione, e ogni anno, in prima fila, alla manifestazione dei Crotti che richiama ad Albavilla gente da tutta la Regione.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 27 marzo 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui