Contagi Covid al 3 gennaio: +330 a Como

Diminuiscono i ricoverati in Terapia intensiva (-2) e nei reparti (-26). A fronte di 13.209 tamponi effettuati sono 1.709 i nuovi positivi (12,9%) e di questi quelli in Brianza sono meno di 100

Coronavirus, diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva

Nella giornata di oggi, domenica 3 gennaio, sono stati effettuati 13.209 tamponi che portano il totale a 4.910.001, con 1.709 nuovi casi positivi (di cui 66 ‘debolmente positivi’) che porta la percentuale tra tamponi e contagiati all’12,9%. I guariti / dimessi salgono a 402.798 (+728 in un giorno), di cui 3.775 dimessi e 399.023 guariti. Diminuiscono i ricoverati in Terapia intensiva e non. Diminuiscono anche i decessi: l’1 gennaio erano stati 80, ieri 78, mentre oggi 36.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 13.209 totale complessivo: 4.910.001

i nuovi casi positivi: 1.709 (di cui 66 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 402.798 (+728), di cui 3.775 dimessi e 399.023 guariti

in terapia intensiva: 489 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.267 (-26)

i decessi, totale complessivo: 25.317 (+36)

I nuovi casi per provincia