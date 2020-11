Contagi in casa, sono la maggior parte: come comportarsi per evitarlo

Un vademecum per contenere il contagio da Covid in famiglia. A diffonderlo nella giornata di oggi, mercoledì 11 novembre 2020, è stata l’Ats di Bergamo alla quale fanno riferimento anche i paesi dell’Isola Bergamasca e della Valle San Martino.

Covid, serve maggiore consapevolezza

“In questi giorni di lockdown, nella speranza di poter riprendere al più presto la vita normale, è importante acquisire una consapevolezza sempre maggiore sui comportamenti quotidiani che presentano profili di rischio – spiega Massimo Giupponi, direttore generale di ATS Bergamo – Per questo abbiamo realizzato un documento informativo in cui abbiamo riassunto i principali accorgimenti da adottare per lasciare il Coronavirus fuori dalla porta di casa. I contenuti sono supervisionati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Bergamo”.

Come comportarsi in casa

Tra i contenuti affrontati cosa fare prima di uscire di casa, come comportarsi al rientro per chi proviene da scuola o dal supermercato, cosa fare se entra in casa una persona estranea, come seguire semplici regole di igiene nei diversi ambienti della casa. Il documento verrà diffuso anche sui canali social e sul sito di ATS Bergamo, nelle scuole, presso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e attraverso gli stakeholders del territorio. “Abbiamo raccolto regole che potranno esserci utili anche al termine di questa situazione emergenziale, per avere ambienti più puliti, comportamenti più sicuri e luoghi più idonei”, conclude il direttore generale Giupponi.