Contagi nella scuola di Fino: stop alle lezioni in presenza fino a Natale

Non riprenderanno fino a dopo le vacanze le lezioni in presenza alla scuola primaria Guglielmo Marconi di Fino Mornasco.

In un primo momento era arrivata la comunicazione che l'istituto sarebbe stato chiuso fino a mercoledì 15 dicembre 2021. L'esito dei tamponi, che a rivelato diversi positivi, non ha però lasciato alternative: la scuola starà chiusa fino a giovedì 23 dicembre, dopodiché ci saranno le vacanza di Natale. Si rientrerà tra i banchi quindi nel mese di gennaio.

A firmare la nuova ordinanza è stato il sindaco, Roberto Fornasiero.

"Visti i dati trasmessi relativi al contagio con la presente si conferma la necessità di sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza del plesso ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FINO MORNASCO Scuola Primaria "G. Marconi"- Fino Mornasco via Trento, 3 per una durata di 14 gg dalla data del 16.12.2021. Ciò a seguito della recente emergenza di un cluster di casi Covid positivi che ha interessato in modo significativo alunni/personale della scuola".