Contagi nelle scuole canturine: la situazione

Covid

Al momento la situazione sembra sotto controllo.

Una situazione che ad oggi, venerdì 10 dicembre 2021, sembra sotto controllo quella dei contagi nelle scuole canturine.

I contagi nelle scuole canturine

Nel Comprensivo I c'è una classe primaria in quarantena, un'altra classe primaria in sorveglianza attiva, una classe secondaria di primo grado in sorveglianza attiva. Nel Comprensivo II un caso positivo nella secondaria di primo grado, mentre i tamponi sono tutti negativi. Per quanto riguarda il Comprensivo III nessuna classe in quarantena. Al Santa Marta un alunno in quarantena per un contatto con positivo, poi altri due alunni positivi.