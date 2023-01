Il contatore prende fuoco, intervengono i Vigili del fuoco.

Contatore in fiamme

Intervento di soccorso tecnico oggi, lunedì 23 gennaio, alle 9.45 a Villa Guardia. I Vigili del fuoco sono arrivati in via Rimembranze per l'incendio di un contatore provvisorio a servizio di un cantiere. Le fiamme sono state domate. Non si segnalano, fortunatamente, dei feriti.