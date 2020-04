Continua la distribuzione di mascherine da Regione: 190mila in consegna nel Comasco

In vista della ormai imminente e graduale riapertura e fase 2, continua da parte di Regione Lombardia la distribuzione di mascherine protettive ai diversi Comuni lombardi. 4,5 milioni di pezzi sono in consegna nelle diverse città, di cui 190.000 nella provincia di Como. Il totale raggiunto è così di quasi i 13 milioni di mascherine distribuite.

Dopo aver distribuito quasi 330.000 mascherine agli addetti delle aziende del trasporto pubblico locale comprese Trenord e FNM, 100.000 alle Forze di Polizia Locale e agli addetti alla sicurezza, nei giorni scorsi un altro milione è stato riservato agli addetti delle aziende di ristorazione e delle ditte di pulizie operanti negli ospedali lombardi.

“Regione Lombardia e i nostri instancabili volontari di Protezione civile – ha detto l’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni – stanno compiendo un ulteriore poderoso sforzo in vista della graduale apertura di alcune attivita’ per far arrivare a quanti piu’ cittadini possibili i dispositivi di protezione da Covid19. Con questi 4,5 milioni siamo arrivati 13 milioni di mascherine. Ricordo infatti che abbiamo distribuito gia’ 8,5 milioni circa di mascherine attraverso canali diversi. Di questi circa 400.000 al volontariato di Protezione Civile, circa 6.500.000 agli Enti (Comuni, Province, Prefetture, Forze dell’ordine, etc.), circa 600.000 ad altri soggetti ‘distributori’ per la cittadinanza (farmacie, edicole), altre 330.000 circa alle aziende del trasporto pubblico locale, e infine, 300.000 agli operatori e agli addetti delle aziende municipalizzate attraverso la Confservizi”.