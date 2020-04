Covid-19, continuano i controlli serrati sul territorio: nell’ultima settimana 633 sanzioni.

Le forze dell’ordine, coordinate dalla Prefettura, continuano a essere in prima linea sul territorio per verificare che chi esce di casa lo faccia per reale necessità. L’isolamento per il momento resta infatti l’unico vaccino con la diffusione del coronavirus.

A decorrere dall’8 marzo, è stato messo in campo un calibrato sistema per prevenire comportamenti che possono rivelarsi non in linea con le prescrizioni e le altre cautele contemplate dalla normativa emergenziale.

Nell’ultima settimana, dall’11 al 17 aprile, la collaborazione di tutte le Forze di Polizia (Polizie Locali, Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza) ha consentito di conseguire i seguenti risultati:

Persone controllate: – n. 16.509

Persone sanzionate: – n. 633

Persone denunciate: – n. 34

Esercizi commerciali controllati: – n. 1098

Esercizi commerciali sanzionati: – n. 4