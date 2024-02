Continui roghi di pulizia alle sterpaglie: residenti esasperati ad Anzano

«Quasi ogni giorno, al mattino presto e verso sera, vengono appiccati incendi di pulizia delle sterpaglie ed erbacce: è molto pericoloso».

Tante le proteste dei residenti di Anzano per i continui incendi appiccati nelle aree verdi del paese, attigue anche a zone piantumate: comportamenti incivili e inadeguati, tanto più che nella situazione attuale possono portare anche a situazioni di pericolo.

Una situazione che va avanti da anni

La situazione si protrarrebbe già da alcuni anni: ma in particolare, quest’anno sarebbe ancora più frequente, con fuochi appiccati quasi ogni giorno, prevalentemente in orario mattutino e verso sera.

«In questi giorni di clima molto secco, con poche piogge, questo comportamento è ancora più pericoloso: che i roghi diventino veri e propri incendi è veramente molto facile - commentano alcuni residenti di via Galgina - Siamo stufi di questa situazione: settimana scorsa è stata bruciata la Giubiana, qui sembra sia la Giubiana tutte le settimane. Tra il fumo, l’odore e il pericolo, la situazione sta diventando davvero insostenibile. Ci auguriamo che l’Amministrazione comunale e gli enti preposti facciano verifiche e controlli e si metta fine a questi comportamenti».

La situazione sarebbe già stata segnalata anche alla Polizia locale. «In più occasioni, abbiamo segnalato questa situazione pericolosa. Ma senza ottenere alcun riscontro - afferma un residente - Perché se non si trova l’incendio in corso, non si può intervenire. Non sappiamo più cosa fare: certamente non si può aspettare che da questi fuochi di pulizia partano roghi che non si possono più domare. Si deve fare qualcosa».