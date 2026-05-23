Conto alla rovescia: interventi in vista nelle scuole

Inverigo, conto alla rovescia attivato: alla fine dell’anno scolastico sono in programma interventi nelle varie scuole del paese.

Lavori in vista nelle scuole

Interventi in vista nelle scuole di Inverigo. La conferma arriva dall’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Navoni, che si è soffermato su quelli che saranno gli interventi in programma.

“Effettueremo interventi di manutenzione straordinaria alla scuola secondaria di primo grado di via Filippo Meda e alla primaria di Cremnago: interverremo con la tinteggiatura degli interni e l’adeguamento di alcune parti dei locali”, spiega l’assessore.

Alla Cagnola gli interventi più importanti

L’intervento principale però riguarderà la primaria di Villa Romanò.

“Procederemo a sistemare la recinzione al confine con la biblioteca – spiega l’assessore – Però provvederemo pure alla realizzazione di una pavimentazione più sicura nell’area giochi e alla creazione di pozzi perdenti”.

L’obiettivo è quello di creare un’area giochi che non si allaghi, rimuovendo la ghiaia e mettendo una pavimentazione antitrauma adatta ai bambini. E poi rimettere a nuovo la recinzione della scuola Cagnola, con l’installazione di un cancelletto di servizio oltre a realizzare dei pozzi perdenti. Tutto è partito proprio da una segnalazione degli alunni. gli studenti in inverno hanno fatto visita al palazzo regionale, sede di Regione Lombardia, insieme agli assessori Barbara Magni (Istruzione) e Angelo Navoni e in quell’occasione avevano illustrato alcuni problemi della scuola. In particolare nell’area ricreazione in giardino.

“In quell’occasione i bambini ci hanno spiegato che, a causa della presenza di ghiaia, con le piogge, l’acqua ristagna e diventa poi impossibile giocare all’aperto nei giorni successivi. Hanno quindi individuato questa come una priorità e hanno chiesto di poter intervenire”.

Intervento voluto dagli alunni

Detto, fatto. L’Amministrazione ha in programma l’intervento una volta concluso l’anno scolastico.

“C’è da dare incarico alla progettazione, ma l’intervento è in programma”, dichiara Navoni.

Di certo il gesto degli studenti è stato apprezzatissimo dall’Amministrazione.