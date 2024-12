Contrasto allo spaccio anche a Natale, denunciato un ventenne

Anche nella giornata di Natale, mercoledì 25 dicembre, l’attività dell’Arma in provincia, finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, non si è fermata.

Bivacco nei boschi per lo spaccio

I boschi di Colverde protagonisti di un’operazione dei militari della Stazione dei Carabinieri di Olgiate Comasco e quelli dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori Sardegna”, ormai già da mesi impegnati sul territorio comasco. I militari, infatti, hanno smantellato l’ennesimo bivacco della droga. Nell’occasione, un giovane marocchino ventenne è stato trovato in possesso di nove involucri di cocaina del peso di 5,1 grammi e due di hashish del peso di 2,2 grammi, nonché la somma di 220 euro in banconote di vario taglio. Il giovane è stato deferito per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Servizi di questo tipo, dimostratisi già molto efficaci, continueranno a essere eseguiti su tutte le aree boschive della provincia.