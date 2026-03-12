Contrasto allo spaccio: arrestati due pusher

Arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti un 31enne e un 32enne, entrambi marocchini irregolari sul territorio e senza fissa dimora.

Blitz contro lo spaccio

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 marzo, la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Como ha organizzato un blitz per contrastare lo spaccio di stupefacenti nelle aree boschive, in particolare nel territorio di Cadorago

Gli uomini della Squadra Mobile di Como, dopo aver attentamente monitorato i movimenti di alcuni acquirenti di droga, hanno individuato una zona dove i due marocchini avevano installato la loro base operativa nella quale uno dei due, fungeva da sentinella in caso di intervento delle Forze dell’Ordine. Addentrati nella boscaglia i poliziotti hanno colto di sorpresa i due pusher che vistisi scoperti, si sono dati alla fuga, terminata con l’arresto.

Dopo l’ispezione, arrestati due pusher

Da un’ispezione personale, i due marocchini sono stati trovati in possesso di circa 25 grammi di cocaina, 90 grammi di hashish, 42 grammi di eroina, bilancino e denaro contante ritenuto il provento dell’attività illecita, veniva contemporaneamente smantellato il bivacco che avevano allestito. Portati in Questura, i due pusher sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti. Avvertito il pubblico ministero di turno delle attività svolte, i due sono stati associati al carcere di Como in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per questa mattina alle 11.