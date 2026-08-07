Contrasto allo spaccio nei boschi: arrestato un 27enne

Prosegue la diuturna azione dei Carabinieri della Compagnia di Cantù nel contrastare allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive di quel territorio.

L’operazione

In tale ambito, nella serata del 6 agosto, i Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco hanno arrestato in flagranza di spaccio di droga un ventisettenne pregiudicato anagraficamente residente in Cassina Rizzardi, ma di fatto senza fissa dimora. Nel corso di servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello specifico fenomeno, in area compresa tra i Comuni di Fino Mornasco e Cadorago i militari hanno sorpreso il prevenuto nell’atto di cedere sostanza stupefacente a due acquirenti/assuntori e contestualmente procedevano al sequestro della sostanza appena comprata, per la somma di 20 euro, quantificata in 0,6 grammi di hashish e 1,5 grammi di eroina. L’intervento rappresenta l’ennesimo risultato dell’intensa attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti svolta dai Carabinieri della Compagnia di Cantù e delle Stazioni competenti sul territorio.