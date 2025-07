Contrasto allo spaccio, smantellati sei "Bivacchi della droga"

Sicurezza

Interventi dei Carabinieri e degli Squadroni Cacciatori: le zone sono state bonificate.

Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive di Lurago d'Erba e Inverigo da parte dei Carabinieri e degli Squadroni Cacciatori: le zone sono state bonificate.

Controlli nei boschi di Inverigo

In un’estate calda e complessa, i Carabinieri di Cantù e gli Squadroni Cacciatori, in questo caso i “Cacciatori di Sicilia”, hanno messo in campo un efficace azione di controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire sicurezza, prevenire reati e ripristinare l’ordine pubblico. Servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive di Inverigo e Cadorago, da parte dei Carabinieri della Stazione di Lurago d’Erba e dello Squadrone Carabinieri Cacciatori “Sicilia”. Le aree controllate in questi Comuni sono state bonificate e considerate sotto controllo, l’attività di monitoraggio prosegue senza sosta.

Sei "Bivacchi della droga smantellati"

A Lurago d’Erba ed in altre zone boschive circostanti, sono stati effettuati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con esiti positivi ed aree bonificate, sono stati smantellati e geolocalizzati sei “Bivacchi della Droga”, confermando l’efficacia delle operazioni di prevenzione. Interventi che dimostrano quanto siano fondamentali le attività di controllo e prevenzione svolte dai Carabinieri, specialmente in un periodo come l’estate, quando aumentano le presenze ed i rischi di reati predatori e comportamenti illeciti.