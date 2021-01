Contributi alle associazioni in difficoltà per il Covid: ecco come richiederli

L’Amministrazione comunale di Erba stanzia un fondo per erogare un contributo straordinario anche per le associazioni no-profit (sociali, sportive, culturali, ricreative), Onlus e gli Enti del Terzo Settore. Il termine per la presentazione della domanda è stato prorogato a fine gennaio.

Contributi alle associazioni: ecco come fare la domanda

L’Amministrazione aveva infatti stanziato a fine 2020 un fondo che garantirà un contributo economico alle associazioni che richiedono un sostegno per singoli progetti, iniziative o per particolari necessità, anche legate all’emergenza Covid-19. Gli interessati dovranno presentare domanda (il modello per richiedere il contributo è disponibile e scaricabile dal sito del Comune di Erba) entro e non oltre le 13 del 25 gennaio o all’ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico (chiamando lo 031/615.221-339) o tramite la posta elettronica certificata (da Pec del soggetto richiedente o di soggetto delegato – non serve allegare delega all’istanza di partecipazione) al Comune di Erba: comune.erba@pec.provincia.como.it.

Per poter accedere al contributo basterà essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’Amministrazione, visionabili sul sito internet del Comune di Erba. L’Amministrazione comunale ha stanziato la somma complessiva di 55 mila euro da destinare alle associazioni no-profit che operano nel settore sociale, sportivo, culturale o ricreativo in città.