Contributi scolastici: ecco come richiederli

Contributi scolastici: ecco come richiedere i bonus messi a disposizione dall’Amministrazione comunale.

Disponibili i contributi scolastici

Disponibili i moduli per richiedere i contributi comunali relativi alla scuola. Possono essere scaricati dal sito internet del Comune (www.comune.bulgarograsso.co.it), mentre le domande devono essere consegnate alla Segreteria entro e non oltre il 31 marzo. La decisione del sindaco Fabio Chindamo e della sua Giunta di destinare un fondo speciale alle famiglie con figli frequentanti le scuole medie e superiori, si inserisce in un percorso, tracciato ormai da diversi anni, di sostegno ai bulgaresi. Per le classi terze, quarte e quinte delle superiori il contributo è pari a 120 euro, sia per gli istituti pubblici sia per quelli privati. Per gli studenti delle medie e per i primi due anni della secondaria, invece, il bonus è di 450 euro per le scuole pubbliche e di 175 euro per le private paritarie. I cittadini, inoltre, non devono essere morosi verso l’Amministrazione comunale. In caso di morosità, il contributo potrà essere erogato solamente a debito estinto.