Mano tesa alle famiglie con figli in età scolare: contributo comunale per l'acquisto dei libri di testo.

Aiuto concreto per l'acquisto dei libri di testo

L'Amministrazione comunale di Oltrona di San Mamette, anche quest'anno, ha deciso di erogare 100 euro quale contributo all'acquisto dei libri di testo in favore delle famiglie dei ragazzi frequentano la scuola secondaria di primo grado. La richiesta di contributo dovrà essere compilata e inoltrata (allegando la fotocopia della carta d’identità del firmatario) entro il 20 gennaio in una delle seguenti modalità: a mano, in busta chiusa, all’interno della cassetta postale posizionata fuori dal Municipio, via email a istruzione@comune.oltronadisanmamette.co.it o tramite Pec (solo per i possessori di posta elettronica certificata) a comune.oltronadisanmamette@pec.it.