Contro le armi nucleari mobilitazione sul territorio

Olgiate Comasco

Incontro con Daniel Högsta, coordinatore internazionale della campagna Ican

Contro le armi nucleari, Olgiate Comasco spalanca le porte al coordinatore internazionale della campagna Ican insignita del Premio Nobel per la pace 2017.

Contro le armi nucleari, incontro in Sala consiliare

Un incontro pubblico con un personaggio di caratura internazionale della campagna per l’abolizione delle armi nucleari. L’appuntamento d’eccezione, organizzato dal Comune, è in programma per giovedì 11 novembre a Olgiate Comasco, con inizio alle 18: in Sala consiliare verrà accolto Daniel Högsta, coordinatore internazionale della campagna Ican (International campaign to abolish nuclear weapons) per il disarmo nucleare. Una mobilitazione della società civile internazionale che, per gli sforzi poi coronati con un voto positivo all’Onu di ottenere un Trattato di proibizione delle armi nucleari (Tpnw), è stata insignita del Premio Nobel per la Pace 2017.

Il Comune aderisce all'appello internazionale

L’incontro sarà occasione per esplicitare l’adesione della Città di Olgiate Comasco (Comune membro del Coordinamento comasco per la pace) all’appello internazionale delle città promosso da Ican, oltre che per approfondire dati e considerazioni legati alla minaccia delle armi nucleari ancora oggi esistente nel mondo.