Controlli a Cantù della Polizia locale: 36 sanzionati, denunciato il titolare di un esercizio commerciale

Anche le pattuglie e gli agenti della Polizia locale sono impegnati quotidianamente nella tutela della salute dei cittadini. Dall’11 marzo al 31 sono stati controllati ben 819 veicoli nel territorio di Cantù e 125 gli esercizi commerciali.

Controlli della Polizia locale a Cantù: 36 persone sanzionate

La possibilità di spostarsi in queste settimane è legata ad esigenze lavorative, per emergenze oppure per comprare cibo. Eppure qualcuno sembra ancora non averlo capito. Sono 29 le persone sanzionate penalmente, mentre 7 quelle sanzionate amministrativamente a Cantù. Risulta esserci anche una denuncia per un titolare di un esercizio commerciale.

Ecco tutti i dati