La Compagnia Carabinieri di Cantù, nel corso degli ultimi giorni ed in particolare nello scorso week-end, ha effettuato dei controlli a tappeto antidroga e antialcol nella zona di Mozzate, Turate e Carimate: ben 67 le persone controllate e sei di queste sono state segnalate o denunciate per possesso di stupefacenti o abuso di alcol.

Controlli a tappeto antidroga e antialcol dei Carabinieri a Mozzate, Turate e Carimate: sei persone segnalate e denunciate

I controlli erano finalizzati alla prevenzione ed al contrasto di illeciti in materia di stupefacenti ed all’abuso di bevande alcooliche, nei comuni di Mozzate, Turate e Carimate, impiegando militari appartenenti in particolare alle Stazioni di Mozzate e Turate nonché all’Aliquota Radiomobile di Cantù, che hanno ricevuto il supporto del personale del Nucleo Cinofili Carabinieri di Casatenovo. I controlli hanno visto l’impiego, oltre agli abituali veicoli in dotazione ai suddetti Reparti, anche di una moderna Stazione Mobile di recente assegnazione.

Le Forze dell'ordine hanno quindi controllato diversi esercizi pubblici ed effettuato numerosi posti di controllo lungo le strade più trafficate dei Comuni sopracitati. Delle 67 persone controllate, 3 sono state segnalate alle competenti Prefetture in quanto trovate in possesso di modiche quantità di stupefacente, altre 2 persone venivano denunciate all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcool ed un'ultima persona veniva trovata in possesso di un coltello, e quindi denunciata.

Le sostanze stupefacenti rinvenute, del tipo cocaina hashish e marijuana, sono state pari a 14 grammi circa in totale.

Nelle prossime settimane i controlli proseguiranno con la medesima intensità, dicono i Carabinieri di Cantù.