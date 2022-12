Il report

Controlli a tappeto dei Carabinieri di Cantù: un arresto, tre denunce e bivacchi della droga smantellati

Un 35enne arrestato per evasione; un uomo di 41 anni circolava con sirene non autorizzate e simboli delle forze dell'ordine contraffatti; un altro 35enne denunciato per rapine; un uomo di 66 anni fermato per atti vandalici.