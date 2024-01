Controlli a tappeto su Cantù: ritirate due patenti per possesso di droga

Nella serata di lunedì 29 gennaio, nell’area di Cantù è stato effettuato l’ultimo di una lunga serie di servizi straordinari finalizzati al contrasto dei reati predatori, specialmente dei furti in abitazione che, in questi mesi invernali, complice la scarsa durata delle ore di luce naturale, hanno avuto una sensibile recrudescenza.

Polizia, Carabinieri, Finanza e Locale insieme

L’attività, coordinata da un funzionario della Questura di Como, ha visto un imponente schieramento di forze: 2 pattuglie della Questura, 4 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, 3 pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, 3 pattuglie del Comando della Polizia Locale di Cantù e 1 pattuglia della Guardia di Finanza di Como.

Gli equipaggi hanno effettuato posti di controllo nelle principali arterie di accesso ed uscita del centro abitato di Cantù, effettuando anche controllo avventori in alcuni esercizi commerciali. Nel corso del servizio sono stati controllati 3 esercizi pubblici, 109 autovetture e 212 soggetti, di cui 33 pregiudicati.

Sono state inoltre elevate 2 sanzioni amministrative ad altrettanti cittadini italiani per possesso di stupefacenti per uso personale e ritirate 2 patenti di guida per il medesimo illecito amministrativo.