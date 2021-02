Le Forze dell’ordine, anche dal 6 al 13 febbraio 2021, hanno portato avanti controlli finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni anti-Covid nel territorio Comasco.

Controlli anti-Covid: cinque esercizi commerciali sanzionati

Questi servizi sono stati attuati giornalmente, attraverso il controllo delle principali aree cittadine, nonchè dei punti di ritrovo e di possibile assembramento, dei luoghi di aggregazione studentesca (data la ripresa, pur se contingentata, dell’attività scolastica in presenza presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e di tutti i locali e le attività commerciali della provincia, al fine di prevenire comportamenti che possono rivelarsi non in linea con le prescrizioni e le altre cautele contemplate dalla normativa emergenziale.

Oltre al Comune capoluogo, l’articolato dispositivo di controllo messo a punto ha interessato i territori dei Comuni di maggiori dimensioni, con servizi concentrati prevalentemente nelle fasce orarie pomeridiane e serali. Nel periodo compreso tra il 6 e il 13 febbraio, l’attività condotta ha complessivamente coinvolto 234 operatori delle Forze di Polizia ripartiti in 114 unità operative automontate. Sono stati 250 i veicoli controllati, 2198 le persone identificate, 54 le persone sanzionate per la normativa anti-Covid. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali 255 quelli controllati, cinque i sanzionati di cui tre chiusi.