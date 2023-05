Continuano i controlli a tappeto nelle zone di spaccio della Compagnia dei Carabinieri di Cantù che in una delle ultime operazioni hanno arrestato un 27enne, straniero e irregolare sul territorio italiano, per spaccio, hanno sequestrato una notevole quantità di droga e denaro e hanno anche ritirato la patente di guida a un cittadini svizzero.

Controlli anti droga nei boschi di Inverigo: arrestato spacciatore 27enne irregolare

In particolare, nel corso di questi servizi i militari della Stazione Carabinieri di Lurago d’Erba hanno tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne straniero, senza fissa

dimora, irregolare sul territorio nazionale, senza precedenti.

Il 27enne, veniva sorpreso nei pressi di un bivacco in un’area boschiva compresa nei parchi "Pineta - Lura- Valle Lambro”, nel territorio del Comune di Inverigo, e alla vista dei militari tentava di darsi alla fuga tra la vegetazione, dove veniva bloccato dal personale che aveva cinturato la zona.

In seguito alla perquisizione personale e all’ispezione del bivacco, venivano sequestrati 8,9 grammi di hashish, 3,9 grammi di cocaina, un telefono cellulare, del materiale per il confezionamento e

circa sessanta euro in contanti.

Nel corso di un altro servizio antidroga, sempre i militari luraghesi, nelle stesse zone boschive individuavano e smantellavano 5 bivacchi, rinvenendo e sequestrando 3500 euro in contanti, 366 grammi circa di hashish, 164 grammi circa di eroina, 101 circa di cocaina, materiale vario per il confezionamento ed un bilancino di precisione.

Nel corso dei controlli alle vie di comunicazione che portano alle zone di spaccio, i militari del NOR – Aliquota Radiomobile, denunciavano per guida in stato di ebbrezza alcolica un 19enne svizzero, poiché alle 3 del mattino veniva controllato sulla SP 41 nel territorio del Comune di Lurago d’Erba alla guida di un’auto di grossa cilindrata con un tasso alcolemico rilevato di 1,10 g/lt, come provvedimento gli veniva ritirata la patente svizzera.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con la medesima intensità nelle zone boschive e nelle aree urbane.