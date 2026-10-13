Controlli anti spaccio nei boschi: due persone arrestate

Alla vista dei carabinieri, due marocchini di 29 e 37 anni sono fuggiti. Raggiunti, hanno colpito con calci e pugni i carabinieri

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Hanno tentato di fuggire nella fitta vegetazione e, una volta raggiunti, hanno reagito con calci e spintoni contro i Carabinieri. È accaduto

nell’area boschiva denominata “Il Ponticello”, nel Comune di Montano Lucino, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo

I Carabinieri della Stazione di Lurate Caccivio, assieme al personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori Puglia”, reparto dell’Arma altamente specializzato, addestrato a operare e infiltrarsi in aree rurali e boschive impervie e di difficile accesso, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale due cittadini marocchini, di 29 e 37 anni, entrambi pluripregiudicati, il primo senza fissa dimora in Italia e il secondo domiciliato ad Asso.

L’intervento è avvenuto al termine di un prolungato servizio di osservazione e controllo, predisposto per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive vicine ai centri abitati e individuare i luoghi utilizzati come basi operative per lo smercio di droga. Alla vista dei militari, i due uomini si sono dati alla fuga tra i boschi. Inseguiti e raggiunti, hanno cercato di sottrarsi al controllo con calci e spintoni nei

confronti dei militari, ma sono stati bloccati e arrestati.