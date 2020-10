Controlli antiCovid, ispezioni in quattro negozi: chiusa per 3 giorni la barberia di via Milano.

Nella serata del 15 ottobre 2020 la Polizia della Questura di Como ha controllato quattro esercizi nell’ambito della normativa antiCovid.

Il primo, esercizio di barberia Euro Asian Salone di via Milano, a causa della presenza di numerose persone ed altri gravi irregolarità quali la mancanza di mascherine di prodotti per la disinfenzione, è stato sanzionato e chiuso temporaneamente per tre giorni.

In Via Napoleona 1, il controllo effettuato presso l’esercizio di vicinato di vendita di generi alimentari e macelleria Maka s.a.s ha consentito di verificare il sostanziale rispetto della normativa.

Successivamente l’attenzione degli equipaggi si è rivolta alla Sala Vlt Elio’s di Appiano Gentile, ove, secondo la normativa specifica sulle Sale Giochi sancita dal Decreto Direttoriale del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a fronte di specifiche violazioni riscontrate, gli operatori hanno diffidato la titolare a sanare le irregolarità riscontrate ed in caso di inadempimento, con i prossimi controlli, si procederà a sanzionare l’attività commerciale.

Da ultimo, è stato sanzionato il titolare del Pub “Black Angel” di via Mazzini a Solbiate con Cagno perché ometteva di predisporre l’adeguata informazione sulle misure di prevenzione covid, di misurare la temperature dei dipendenti e degli avventori e per la mancanza di igienizzante per le mani.

I servizi di controllo della Polizia continueranno con mirate e specifiche attività di controllo nei luoghi maggiormente frequentati e a rischio maggiore di contagio, a tutela del benessere e della salute collettiva.