Controlli antidroga: le operazioni dei Carabinieri

Due i denunciati e diverse segnalazioni i risultati dei controlli condotti dall’Arma.

Dai controlli, denunciato un 17enne e segnalato un 20enne

La prima svolta nel territorio di Cantù, nei pressi di via M.L.King, dove un 17enne è stato denunciato per porto di armi od oggetto atti ad offendere, poiché veniva trovato con un coltello di circa 18 centimetri, ed alla segnalazione all’Autorità Amministrativa di un 20enne, in passato appartenente ad una "baby gang", poiché era in possesso di circa 32 grammi di Hashis.

Segnalato un 42enne, ritirata la patente di guida

I controlli nella zona di Senna Comasco - Località Navedano, zona segnalata per lo spaccio di stupefacenti nei boschi, hanno portato alla segnalazione all’Autorità Amministrativa di un operaio 42enne, tossicodipendente, con precedenti di polizia, poiché veniva trovato alla guida della sua auto in possesso di circa due grammi tra eroina e cocaina, inoltre gli veniva ritirata la patente di guida.

Denunciato un 22enne

I militari della Stazione Carabinieri di Turate a conclusione degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere un 22enne con precedenti di polizia per uso di sostanze stupafacenti. Il 22enne veniva controllato dai militari turatesi verso le 19, a Rovello Porro, nei pressi di via Madonna e trovato in possesso di un coltello con lama di circa 10 centimetri, sottoposto a sequestro. Nei prossimi giorni i controlli verranno ripetuti con la medesima intensità, con l’impiego di personale in divisa ed in borghese.