Controlli antidroga nei boschi: arriva anche l’elicottero dei Carabinieri

Intensi controlli antidroga nella giornata di oggi, mercoledì 7 gennaio, nel territorio canturino.

Lotta allo spaccio

Ad operare sono state diverse pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Cantù, impegnate a monitorare il territorio del canturino, ma anche le aree attorno a Guanzate e ad Appiano Gentile. L’ingente spiegamento di forza ha richiesto anche l’intervento dell’elicottero dell’Arma, che ha sorvolato ripetutamente i Comuni del canturino, in modo particolare le zone boschive, dove già in passato i militari hanno smantellato molti bivacchi utilizzati dagli spacciatori per vendere gli stupefacenti. In questa attività antidroga fondamentale è anche l’intervento degli Squadroni eliportati carabinieri cacciatori.