Ieri, lunedì 27 marzo 2023, la Polizia di Stato di Como ha attuato un complesso ed articolato controllo antidroga nei boschi della bassa comasca arrestato uno spacciatore di 19 anni e sanzionando due persone per possesso di sostanze stupefacenti.

Controlli antidroga nei boschi del Comasco: arrestato spacciatore di 19 anni

Nel servizio antidroga, organizzato dalla Questura di Como nei boschi di Cadorago e di Locate Varesino, sono stati impiegati ben 30 operatori delle varie forze di Polizia, tutti coordinati dalla Squadra Mobile di Como, delle unità Cinofile della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, di personale del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, di personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, di agenti delle Polizie Locali di Appiano Gentile, Locate Varesino e Cadorago, tutti supportati da un elicottero del II° Reparto Volo della Polizia di Stato di Milano.

Durante il servizio sono stati trovati alcuni bivacchi nei quali erano presenti coperte e cibo in scatola. Più in particolare nei pressi della stazione delle FNM di Locate Varesino è stato controllato un cittadino italiano di 19 anni residente a Tradate che è stato sorpreso in possesso di 20 involucri di cellophane contenenti altrettante dosi di hashish, per un totale di 96.45 grammi, oltre a 335 euro in banconote di vario taglio.

Per tale ragione gli agenti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare presso la sua abitazione di Tradate, dove è stato rinvenuto, nascosto dietro la lavatrice, un ulteriore panetto di hashish da 100.42 grammi e del materiale atto al confezionamento: lo stesso cellophane utilizzato per le singole dosi ed un coltello ancora sporco di hashish. In ragione di quanto accertato il soggetto è stato arrestato ed associato alla Casa Circondariale di Como.

Nel contesto del servizio sono state sanzionate amministrativamente altre 2 persone per il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, 5 grammi di marijuana. Un terzo soggetto, invece, è stato accompagnato in Questura per una notifica in quanto destinatario di un provvedimento di ordine carcerazione e sospensione del medesimo.

I controlli, che si sono estesi anche alle arterie viarie limitrofe, hanno inoltre permesso di controllare 167 autovetture ed un totale di 288 persone.