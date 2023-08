Nonostante il periodo estivo e vacanziero continuano i controlli antispaccio della Compagnia dei Carabinieri di Cantù: uno degli ultimi risultati di questi controlli è l'arresto, per detenzione ai fini di spaccio di un 49enne pregiudicato.

Controlli antispaccio: arrestato spacciatore di 49 anni, in casa bilancini e grammi di hashish

A svolgere l'operazione di perquisizione dell'abitazione del 49enne i militari del NOR – Aliquota Operativa della Compagnia di Cantù che hanno rinvenuto in casa dello spacciatore 70 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi.

I controlli continuano al MercoleDrink

Nel corso della serata di oggi, mercoledì 9 agosto, è previsto un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti a Cantù, in occasione dell’ormai consuetudinario “MercoleDrink”, con l’impiego della Stazione Mobile, di 4 militari in divisa e personale in borghese, in stretta collaborazione con la Polizia Locale di Cantù, che metterà a disposizione 4 agenti e 2 auto per il controllo del territorio.