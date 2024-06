Controlli antispaccio nei boschi: denunciato un 21enne

Proseguono i controlli antispaccio ad Alzate Brianza:trovati 12 grammi di hashish e 58 di marijuana, denunciato un 21enne. Non si fermano i controlli per il contrasto allo spaccio di stupefacenti sul territorio di Alzate: già lo scorso 7 giugno, erano stati arrestati due soggetti di 19 e 25 anni. E nella giornata di ieri, le attività sono continuate, in particolare nei pressi di via Pertini.

L'intervento dei Carabinieri con gli Squadroni Cacciatori Calabria

Nel corso di un’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti in Alzate Brianza, nei pressi di via Pertini, (poco distante dalla località Case Nuove), i militari della Stazione Carabinieri di Lurago d’Erba in collaborazione con i militari della Stazione Carabinieri di Cantù; e lo Squadrone Carabinieri Cacciatori Calabria, hanno fermato e cotnrollato un 21enne della zona, che aveva un comportamento sospetto. I militari hanno poi provveduto a perquisire l'abitazione del giovane: lì sono stati rinvenuti trovati 12 grammi di hashish e 58 grammi di marijuana. Al termine degli accertamenti il 21enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I controlli dei carabinieri della Compagnia di Cantu’ e degli Squadroni Carabinieri Cacciatori stanno ottenendo giornalmente successi che confermano l’impegno dell’Arma nella lotta allo spaccio di stupefacenti nei boschi e nelle aree urbane.

Le attività di contrasto vengono pianificate a seguito delle segnalazioni dei cittadini e delle Amministrazioni locali, che quotidianamente si relazionano con i vari Comandi dell’Arma territoriale, indicando i luoghi urbani e boschivi dove si potrebbero svolgere delle attività di spaccio di stupefacenti.

In seguito alle segnalazioni, vengono pianificate le attività a livello di Comando Compagnia e successivamente a livello di Comando Provinciale. Individuati i “target”, si decide l’intervento e l’eventuale impiego di Reparti Speciali, come i Carabinieri Cacciatori, unità cinofile ed elicotteri.